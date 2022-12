Es stützt sich dabei auf Zahlen aus dem Pandemiejahr 2020. Damals wurden über 564'000 Unternehmen im Sekundär- oder Tertiär-Sektor betrieben, also in der verarbeitenden Industrie oder im Dienstleistungssektor. Im selben Jahr wurden über 40'000 Unternehmen neu gegründet, was einer Neugründungsrate von gut 7 Prozent entspricht.