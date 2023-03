Mehrere grosse Banken in den Vereinigten Staaten, unter ihnen JPMorgan und Morgan Stanley , könnten einem Zeitungsbericht zufolge der unter Druck geratenen US-Bank First Republic beispringen. Mögliche Optionen, die derzeit diskutiert würden, beinhalteten auch eine beträchtliche Kapitalspritze, um das Institut zu stützen, wie das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet. First Republic prüfe eine Reihe von Möglichkeiten, inklusive die Aufstockung seines Kapitals in verschiedenen Formen, hiess es. Auch eine Komplettübernahme sei möglich, wobei dies von einigen Insidern zu diesem Zeitpunkt für eher unwahrscheinlich gehalten wird.

16.03.2023 16:45