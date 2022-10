Die Suche nach Personal dürfte gemäss Auswertung von Indeed nach Schlagworten auch mit dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft und dem damit zusammenhängenden erhöhten Bedarf an Verkaufspersonal zusammenhängen. Aber nicht nur im Verkauf werden Arbeitnehmer gesucht: Gefragt sind auch in der Logistik tätige Personen. Wenig überraschend sucht unter den Grossunternehmen insbesondere die Post Personal in diesem Bereich.