Pierre-Marcel Revaz war am Dienstagabend per sofort von seinem Amt zurückgetreten, nachdem die Aktionäre Karl Zeller entgegen des Willen des Verwaltungsrats ins Gremium gewählt hatten. Zudem stimmten nur 60 Prozent der Aktienstimmen der Entlastung des Verwaltungsrates und Revaz' Wiederwahl zu, was dieser als Misstrauensvotum auffasste.