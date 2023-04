Bei den erneuerbaren Energien will die Groupe E Gas geben. Zahlreiche Projekte befinden sich derzeit in der Realisierungsphase wie beispielsweise die Fernwärmeanlagen in Freiburg und Entre-deux-Lacs. Daneben erfolgt der Ausbau einer lokalen und erneuerbaren Stromproduktion in den Bereichen Wasserkraft, Photovoltaik und Windkraft im Kanton Neuenburg.