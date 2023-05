Paccot (awp) - Beim Westschweizer Energieversorger Group E kommt es zu einer Reihe von Rücktritten aus dem Verwaltungsrat. An die Spitze des Aufsichtsgremiums sollen die Aktionäre am 21. Juni an der Generalversammlung Pierre Varenne wählen.

03.05.2023 18:57