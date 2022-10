Der Nettoumsatz betrug in den ersten neun Monaten des Jahres 362,8 Millionen Franken, wie Gurit am Freitag mitteilte. Dabei stieg der Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche in Franken um 4,1 Prozent auf 352,8 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus 7,8 Prozent. Im vergangenen April hatte Gurit das Luft- und Raumfahrtgeschäft - den kleinsten Geschäftsbereich - an Isovolta verkauft.