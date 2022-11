Die Gründe für den deutlichen Rückgang sind demnach das langandauernde Niedrigwasser im Spätsommer sowie die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. So sei der Import von Mineralölprodukten, dem mengenmässig stärksten Gütersegement, um fast 50 Prozent zurückgegangen. Demgegenüber legte der Containerbereich um 4 Prozent zu, was vor allem einem starken ersten Quartal zu verdanken sei.