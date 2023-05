Der Betriebsgewinn legte lediglich leicht auf 822 Millionen Euro zu, wäre aber wohl ohne die hohen Energiekosten und einen Streik in Belgien noch höher ausgefallen. Dort will der Konzern seine knapp 130 Standorte künftig im Franchise-Verfahren betreiben, um Kosten zu sparen. Die Gewerkschaften befürchten deshalb künftig schlechtere Löhne für die belgische Belegschaft. Bereinigt um Sondereffekte lag die Marge bei Ahold somit im vergangenen Quartal mit vier Prozent um 0,2 Prozentpunkte unter dem Vorjahr, aber etwas über den Erwartungen am Markt.