Hangzhou GreatStar habe mit dem GDR-Angebot insgesamt einen Bruttoerlös in Höhe von rund 154,5 Millionen US-Dollar erzielt, teilte die Börsenbetreiberin SIX am Dienstag mit. Dabei wurden 11,8 Millionen GDR zu einem Angebotspreis von 13,08 Dollar das Stück platziert. Ein GDR entspricht fünf an der Börse in Shenzhen kotierten A-Aktien.