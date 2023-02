Während Naturkatastrophen wie Hurrikan "Ian" in den USA und die Überschwemmungen in Australien die Schaden-Rückversicherung schwer belasteten, verdiente der Konzern in der Personen-Rückversicherung mehr als im Vorjahr und mehr als vom Vorstand erwartet. In der Kapitalanlage erzielte die Hannover Rück eine Rendite von 3,2 Prozent und übertraf ihr Jahresziel von 2,5 Prozent damit deutlich. Für 2023 peilt der Vorstand lediglich mindestens 2,4 Prozent an.