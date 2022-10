(neu: Aussagen aus Pressekonferenz zu Kfz-, Wohngebäude-, und Hausratversicherung) -BADEN (awp international) - Autofahrer, Hauseigentümer und Mieter müssen für ihre Versicherungen nach Einschätzung von Hannover Rück ab dem Jahreswechsel deutlich tiefer in die Tasche greifen. So müssten die deutschen Kfz-Versicherer ihre Prämien wegen zunehmender Schadenfälle und immer teurerer Reparaturen im Schnitt um mindestens zehn Prozent anheben, sagte Stefan Schmuttermair von der Deutschlandtochter E+S Rück am Montag beim Branchentreffen in Baden-Baden. Ansonsten drohten der Branche rote Zahlen. In der privaten Gebäudeversicherung geht Hannover-Rück-Deutschlandchef Michael Pickel sogar von Erhöhungen von etwa 15 Prozent aus.

24.10.2022 15:59