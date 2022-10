BADEN (awp international) - Autobesitzer in Deutschland müssen für ihre Versicherung im kommenden Jahr nach Einschätzung der Hannover Rück deutlich tiefer in die Tasche greifen. Im Mittel seien Tariferhöhungen im zweistelligen Prozentbereich erforderlich, heisst es in einer Präsentation der Deutschlandtochter E+S Rück zum Branchentreffen am Montag in Baden-Baden. Als grösster Kfz-Rückversicherer in Deutschland hat die E+S Rück einen besonders guten Einblick in die Tarifgestaltung von Erstversicherern wie Huk Coburg und Allianz .

24.10.2022 08:50