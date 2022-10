SAAM Ports ist den Angaben zufolge an zehn Hafenterminals beteiligt. Der Schwerpunkt liege in Chile, aber auch in vier weiteren süd- und mittelamerikanischen Ländern sowie in Florida (USA). SAAM Logistics wiederum ergänze das Terminalgeschäft an fünf Standorten in Chile. Beide Unternehmen wiesen 2021 als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zusammen rund 115 Millionen US-Dollar (116 Mio Euro) aus./klm/DP/stw