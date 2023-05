Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd ist erwartungsgemäss mit einem Gewinneinbruch in das neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal sackte das Konzernergebnis auf 1,89 Milliarden Euro nach 4,17 Milliarden Euro im ersten Quartal des Rekordjahres 2022. Das teilte die Hapag-Lloyd AG am Donnerstag in Hamburg mit. Der Umsatz schrumpfte um rund 30 Prozent auf 5,62 Milliarden Euro.

11.05.2023 10:41