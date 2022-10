Das Halbjahres-Ergebnis sei massgeblich beinflusst durch die börsenkotierte Beteiligung an Cathay Biotech, teilte HBM am Montagabend mit. Die Marktkapitalisierung des an der Börse in Shanghai kotierten Unternehmens reduzierte sich demnach um etwas mehr als einen Fünftel. Die im Wachstumsmarkt der synthetischen Biologie führende Cathay Biotech sei aber schuldenfrei, arbeite profitabel und weise kontinuierlich steigende Umsätze und Gewinne aus.