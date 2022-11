Heidelberg Materials hat noch einmal seine Anstrengungen verschärft, um die stark gestiegenen Kosten auszugleichen. Der Konzern will über zusätzliche Preiserhöhungen und Sparmassnahmen anstelle der zuvor angepeilten zwei Milliarden Euro nun deutlich mehr als zwei Milliarden hereinholen. In den ersten neun Monaten schaffte das Unternehmen davon 1,6 Milliarden Euro. Die im Dax gelistete Aktie gab im frühen Handel um fast drei Prozent nach und knüpfte damit an den schwachen Vortag an. Damit scheint die jüngste Erholung vom Jahrestief beendet. Ein Händler sagte, dass es mit Blick auf 2023 sehr viele Risiken für das Unternehmen und damit den Aktienkurs gibt.