(Ausführliche Fassung) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) hat im vergangenen Jahr etwas mehr verdient als erwartet. "Wir haben das Jahr 2022 mit einem sehr guten Ergebnis dank eines tollen Schlussspurts im vierten Quartal abgeschlossen", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Dabei habe der Konzern dank des Sparprogramms im vierten Quartal die stark gestiegenen Energiekosten zum ersten Mal im Laufe des Jahres überkompensiert. Die Aktie legte in einem etwas festeren Markt zum Start um rund ein Prozent zu.

23.02.2023 09:07