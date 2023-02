Derweil will sich das Unternehmen erst einmal nicht aus Russland zurückziehen. "Wir fahren unsere Werke in Russland auf kleiner Flamme weiter", sagte von Achten. Es sei ein lokales Geschäft, die Investitionen habe Heidelberg Materials dort komplett eingefroren. Das Unternehmen halte sich an alle Sanktionen, die von der Bundesregierung und der EU beschlossen worden seien, betonte der Manager. Heidelberg Materials habe das Russland-Geschäft mit gut 100 Millionen Euro Ende 2022 abgeschrieben, fügte Finanzchef René Aldach hinzu. In der Bilanz stehe das Geschäft noch mit 150 Millionen Euro. Heidelberg Materials betreibt drei Zementwerke in Russland, die drei Prozent zum Konzernumsatz beisteuern.