Eine starke Nachfrage nach Zusätzen für Heimtiernahrung, Getränken und Süssspeisen sowie Preiserhöhungen haben Symrise zum Jahresstart ein kräftiges Umsatzwachstum beschert. Die Erlöse stiegen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,8 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten einen Tick weniger auf dem Zettel. Aus eigener Kraft, also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert, betrug das Plus 10,6 Prozent. Damit liegt das Unternehmen deutlich über seinem bestätigten Jahresziel eines organischen Wachstums um fünf bis sieben Prozent.

26.04.2023 07:33