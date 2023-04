(Ausführliche Fassung) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat in den ersten drei Monaten des Jahres viele Kunden für sich gewonnen und mehr Bestellungen verzeichnet als im Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Werte jedoch deutlich zurück, weil das Unternehmen Anfang 2022 noch von den Effekten der Corona-Pandemie profitiert hatte. Da der durchschnittliche Bestellwert aber gestiegen ist, konnte das Unternehmen mehr umsetzen als noch vor einem Jahr. Wegen gewachsener Werbekosten und inflationsbedingt höherer Einkaufskosten ging der operative Gewinn allerdings deutlich zurück, wie Hellofresh am Donnerstag in Berlin mitteilte. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Das im MDax notierte Unternehmen bestätigte zudem die Ziele für das laufende Jahr. An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen.

27.04.2023 14:47