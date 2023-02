Die Teuerung sei jedoch im selben Jahr mit rund 3,5 Prozent höher ausgefallen als in den letzten Jahren. Grund dafür seien starke Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie sowie laufend teurere Medikamente gewesen, was bei Helsana zu entsprechend höheren Leistungskosten in der Grundversicherung gegenüber den Vorjahren geführt habe. Diese Effekte konnten dank der dafür vorgesehenen Schwankungsreserven aufgefangen werden, in der Grundversicherung resultierte dadurch aber ein versicherungstechnisches Ergebnis von -369 Millionen Franken.