Die Aktionärinnen und Aktionäre der Helsana-Gruppe haben am Freitag an der Generalversammlung Reto Egloff in den Verwaltungsrat gewählt. Er tritt die Nachfolge des aus dem Gremium zurückgetretenen Severin Moser an, wie der Krankenversicherer gleichentags mitteilte.

26.05.2023 15:46