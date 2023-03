Die Titel von Helvetia verbuchen bis um 9.30 Uhr ein Plus von 2,5 Prozent auf 124,10 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI notiert derweil mit 0,11 Prozent tiefer. damit nähern sich die Valoren wieder dem seit Corona nicht mehr erreichten Hoch vom April 2022 bei über 130 Franken und setzen sich weiter ab vom Tief im Oktober 2022 von rund 92 Franken. Gehandelt wurde bereits mehr als die Hälfte an Titeln eines durchschnittlichen Handelstages.