Der künftige Helvetia-Chef Rupprecht ist seit 2018 CEO International Insurance und Mitglied der Konzernleitung der NN Group, wie Helvetia am Donnerstag mitteilte. Er sei während seiner 28-jährigen Versicherungskarriere sowohl in der Lebens- als auch in der Nicht-Lebensversicherung tätig gewesen. Der 53-jährige deutsch-schweizerische Doppelbürger hat laut den Angaben seinen Lebensmittelpunkt in der Schweiz.