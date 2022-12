Bei der Helvetia-Gruppe kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Neu sollen an der nächsten Generalversammlung Ende April 2023 Yvonne Wicki Macus und René Cotting in den Verwaltungsrat gewählt werden. Dagegen tritt Jean-René Fournier nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl an.

20.12.2022 07:36