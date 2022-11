Helvetia verkauft Sa Nostra Vida an die spanische Caixabank. Nachdem nun alle Genehmigungen vorliegen, sei die Transaktion abgeschlossen worden, teilte Helvetia am Freitag mit. Der Verkaufspreis betrage 262 Millionen Euro und die spanische Tochter Caser erziele durch den Deal einen Gewinn in hoher zweistelliger Millionenhöhe.