Die Gesellschaft will über die Kapitalerhöhung bekanntlich bis zu 170 Millionen Franken aufnehmen, um ein Immobilienportfolio mit acht Liegenschaften der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft mit einem Marktwert von 229,5 Millionen zu kaufen. Zusätzlich will die Fondsleitung für den Erwerb der Liegenschaften 60 Millionen Franken Fremdkapital aufnehmen. Laut der Mitteilung wird sich die Helvetia Gruppe als Ankerinvestorin, an der geplanten Transaktion beteiligen.