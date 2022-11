Die Helvetia-Gruppe investiert über den Helvetia Venture Fund in das Start-up Urban Connect. Der Fonds habe eine Minderheitsbeteiligung an der auf Dienstleistungen wie Flottenmanagement sowie Software-Lösungen im Bereich Unternehmensmobilität spezialisierten Firma erworben, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

22.11.2022 07:31