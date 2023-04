(Neu mit Aussage des Sprechers) - Die Helvetia hat ihre Kapitalstärke im vergangenen Jahr erneut klar verbessert. Per 1. Januar 2023 weist die Versicherungsgruppe eine Solvenzquote nach dem Swiss Solvency Test (SST) von 331 Prozent aus, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst.

27.04.2023 10:49