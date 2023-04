Mit dem neuen Angebot will Helvetia in Fragen zur Cybersicherheit vorbeugen. Kommt es dennoch zu einem finanziellen Schaden durch einen Angriff, dann wird die entsprechende Versicherungsdeckung beansprucht und zudem stehe eine Expertenteam der Helvetia bereit, etwa um verlorene Daten wieder herzustellen. Allerdings habe in der Schweiz derzeit nur jedes zehnte KMU eine Cyberversicherung abgeschlossen, heisst es.