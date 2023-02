Das hessische Finanzministerium ist gegen den möglichen Verkauf des insolventen Flughafens Hahn im Hunsrück an einen russischen Investor. "Wir bitten die Bundesregierung, die gemäss des Aussenwirtschaftsgesetzes mit der Prüfung des Vorgangs betraut ist, all ihre Möglichkeiten auszuloten, diesen Verkauf zu verhindern", teilte das Ministerium in Wiesbaden am Montag mit.

06.02.2023 19:19