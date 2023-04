Der annualisierte Liegenschaftsertrag auf dem Grundstück belief sich per Ende des vergangenen Jahres 3,3 Millionen Franken, wie Hiag am Mittwoch mitteilte. Der Verkaufspreis liege über dem geschätzten fairen Wert. Hiag will die Einnahmen aus dem Verkauf vorwiegend zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten nutzen.