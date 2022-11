In den Monaten von Januar bis September hat die Highlight-Gruppe einen Umsatz von 386,1 Millionen Franken erzielt. Dies entspricht einem Plus von knapp einem Viertel im Vergleich zur Vorjahresperiode, wie das Unternehmen in einer Mitteilung am Donnerstag schreibt. Gleichzeitig stieg aber auch der operative Konzernaufwand "produktionsbedingt" um 28,7 Millionen auf 438,3 Millionen.