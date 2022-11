Studhalter werde zum Schutz der Interessen der Highlight-Gruppe per sofort als Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) und der Highlight Communications AG (HLC) sowie deren Schweizer Konzerngesellschaften zurücktreten, teilte Highlight am Dienstagabend mit. Auch das Aufsichtsratsmandat der deutschen Sport1 Medien AG legt er nieder.