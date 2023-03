In Lokalwährungen verzeichnete die Geschäftsregion Amerika mit 16,5 Prozent das stärkste Wachstum. Europa erreichte eine Steigerung von 9,6 Prozent. In Asien/Pazifik lag die Zunahme laut Meldung bei 8,2 Prozent, erheblich gebremst durch die Auswirkungen der Corona-Restriktionen in China.