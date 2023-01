Dabei bekam der Liechtensteiner Konzern die Aufwertung des Frankens zu spüren: In Lokalwährungen wäre Hilti um 10 Prozent gewachsen, teilte der Hersteller der berühmten roten Bohrmaschinen am Mittwoch in einem Communiqué mit. Die Ausnahme bei den Währungen war der Dollar, der gegenüber dem Franken an Wert gewann.