In Europa legte der Umsatz um 2,3 Prozent auf 3,2 Milliarden Franken zu, in Lokalwährungen waren es plus 9,6 Prozent. In Asien stieg der Umsatz um 4,2 Prozent auf 763 Millionen Franken oder um 8,2 Prozent in Lokalwährungen. Dort wurde Hilti erheblich gebremst durch die Auswirkungen der Coronarestriktionen in China.