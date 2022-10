(Zusammenfassung) - Ukraine-Krieg, Energiekrise und Engpässe in den Lieferketten haben am Schweizer Arbeitsmarkt bislang keine Spuren hinterlassen. Die Lage am Arbeitsmarkt ist so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die Arbeitslosenquote fiel sogar unter 2 Prozent.

07.10.2022 11:59