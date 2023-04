Über die Osterfeiertage gehen die Flughafenbetreiber in Zürich von 90'000 bis 98'000 Passagieren pro Tag aus, wie Sprecherin Jasmin Bodmer am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Der bisherige Rekord liegt bei 115'000 Passagieren an einem Tag und datiert aus den Sommerferien vom Juli 2019, also vor der Corona-Pandemie.