Der CEO und VR-Delegierte Ralph Siegl dankt dem Interims-CFO Mahrle in der Mitteilung "für seinen wertvollen und wirksamen Beitrag in dieser für uns so wichtigen Transformationsphase". Dank und mit ihm könne man nun den operativen Umbau des Unternehmens und die notwendigen finanztechnischen Planungen ohne Zeitverzug weiterführen, so der Chef. Mahrle hatte die Aufgabe als vorübergehender Finanzchef von Nanette Haubensack übernommen, die das Unternehmen verlassen hatte.