Der Milchverarbeiter Hochdorf, welcher unter anderem für die Babymilchmarke Bimbosan bekannt ist, erweitert sein Produktportfolio. Das Unternehmen will nun auch im Bereich der funktionalen Nahrungsergänzungsmittel für Erwachsene ("Specialized Nutrition") Fuss fassen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Ein entsprechendes Konzept werde derzeit an einer Branchenmesse in Amsterdam vorgestellt.

23.05.2023 18:13