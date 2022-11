(Ausführliche Fassung) - Die Dürre in Italien und hohe Beschaffungskosten haben den Versorger Enel in den vergangenen Monaten belastet. So führte die Trockenheit zu einer geringeren Produktion von Wasserstrom, ausserdem musste Enel für Gas deutlich mehr Geld auf den Tisch legen. Trotz eines kräftigen Umsatzanstiegs sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) bis Ende September im Jahresvergleich um knapp ein Prozent auf 12,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Rom mitteilte. Das Ergebnis traf damit die Erwartungen von Analysten. Mit Blick auf das laufende Jahr bestätigte Enel lediglich seine Prognose für das operative Ergebnis. Der bereinigte Überschuss werde wegen eines schwachen Geschäfts in der Heimat jedoch niedriger ausfallen als bisher gedacht.

04.11.2022 10:20