(Ausführliche Fassung) - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich rechnet auch in diesem Jahr mit Gegenwind im Tagesgeschäft durch höhere Energiekosten. Die operative Marge dürfte nur im besten Fall das Niveau von 2022 erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag bei der Vorlage seiner Zahlen für das vergangene Jahr in Hamburg mit. Bereits im vergangenen Jahr hatten Jungheinrich die vor allem durch den Ukraine-Krieg massiv gestiegenen Rohstoffkosten belastet. Ausserdem war die Verfügbarkeit zum Beispiel für Stahl eingeschränkt und die wirtschaftliche Unsicherheit gross. Die an der Börse notierten Vorzugsaktien knickten ein.

31.03.2023 11:22