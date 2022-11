Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat sich vor allem das Erdgas verteuert. Mit Werten von über 300 Euro pro Megawattstunde hatte der europäische Erdgaspreis in den Sommermonaten Höchststände erreicht. Im Schnitt habe der Preis für Erdgas im dritten Quartal mit gut 200 Euro pro Megawattstunde doppelt so hoch wie im Vorquartal gelegen und mehr als viermal so hoch wie im Vorjahr, hiess es vom VCI. Eine ähnliche Entwicklung habe es auf dem Strommarkt gegeben.