Am Aktienmarkt kam die Zahlenvorlage für das erste Quartal zunächst gut an. Die Aktie legte im frühen Handel bis zu 4,6 Prozent zu. Später bröckelten allerdings die Kursgewinne und das Papier kostete zuletzt mit 15,93 Euro nur noch etwa so viel wie zum Börsenschluss am Freitag. Seit dem Jahreswechsel steht ein Minus von knapp 14 Prozent zu Buche. Der Solar- und Windpark-Betreiber sei gut ins Jahr gestartet, welches ein Übergangsjahr sei, schrieb Analyst Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies.