Die Holcim-Aktien stehen um kurz vor 10.00 Uhr bei 57,30 Franken und notieren damit unverändert. In einem freundlichen Gesamtmarkt (SMI +0,4%) ist Holcim damit in der unteren Hälfte der SMI-Tabelle platziert. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie bereits 20 Prozent zugelegt, was auch ein Grund für die heutige schleppende Kursentwicklung trotz guter Zahlen sein dürfte.