Während der Fall in den USA nun abgeschlossen ist, läuft das Verfahren in Frankreich weiter. Dort hat noch nicht einmal der eigentliche Prozess begonnen. Es laufen noch juristische Vorabklärungen etwa zur Frage, was genau Lafarge vorgeworfen werden kann. In Frankreich rechnet Jenisch mit einer deutlich tieferen Busse im Bereich von 40 bis 80 Millionen Franken, wie er sagte.