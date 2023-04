Als Folge der Verkäufe des Indien-Geschäfts schmolzen Umsatz und Betriebsgewinn in der Region Asien-Pazifik um gut 60 Prozent zusammen. Ohne die Firmenverkäufe hätte Holcim in der Region den Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. "Die Auftragslage in der Region ist gut, und die Erholung in China hält an", schrieb der Konzern.