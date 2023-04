Holcim will das laufende Aktienrückkaufprogramm voll ausschöpfen. Bis zur kommenden Generalversammlung in zwei Wochen werde man Aktien im Wert von 2 Milliarden Franken zurückkaufen, sagte Konzernchef Jan Jenisch am Freitag in einer Analystenkonferenz. Das wären 6 Prozent aller ausstehenden Aktien.

21.04.2023 10:31